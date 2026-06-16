Два человека погибли на воде в Новосибирской области за несколько дней

В Новосибирской области произошли сразу две трагедии на воде. Один мужчина утонул в деревне Шибково, второй погиб в селе Назарово.

По данным регионального МЧС, первый случай произошел вечером 14 июня. Мужчина решил искупаться в реке в месте, где стоял знак «Купание запрещено». Он прыгнул в воду, но обратно уже не выплыл.

Спасатели начали поиски почти сразу. Водолазы обследовали дно водоема больше суток. Позже тело мужчины нашли и подняли на берег.

Еще одна трагедия произошла в Куйбышевском районе. В селе Назарово пьяный мужчина прыгнул с моста в реку и исчез под водой. Информацию об этом сообщили в районной администрации.

В МЧС напомнили жителям региона, что нарушение правил безопасности на воде часто заканчивается гибелью людей. Спасатели призвали сибиряков не купаться в запрещенных местах и не заходить в воду в состоянии опьянения.