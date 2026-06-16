Главный редактор Сиб.фм Виктор Бобровников выиграл всероссийскую премию за фильм о загадочной гибели пенсионера ГАИ

Главный редактор Сиб.фм Виктор Бобровников одержал победу во всероссийском конкурсе «СМИ за правовую Россию» от компании «Гарант». В качестве приза он получил почетную грамоту, ноутбук Lenovo и несколько менее ценных, но тоже приятных вещей. Торжественная церемония чествования лауреатов прошла 29 мая в Москве, но Бобровников не смог принять в ней участие. Организаторы передали награду через своего представителя в Новосибирске 16 июня.

«Хотелось бы поблагодарить организаторов за привлечение внимания к такому важному жанру как журналистское расследование. В России толком нет конкурсов и премий по такой тематике. А вот за «правильно освещение работы силовиков и надзорных органов» — есть и в каждом крупном городе ежегодно они проводятся. Это несправедливо к нашему общему будущему», — отметил Бобровников.

Победу редактору принесло журналистское расследование в формате видео о таинственном самоубийстве фермера в Татарском районе. Вот сам фильм:

О чем фильм:

Анна Гурина, вдова пенсионера ГАИ, который последние пять лет занимался фермерством, обратилась в Следственный комитет с заявлением о доведении её супруга до суицида. По словам женщины, на её мужа было заведено уголовное дело, в котором он до конца своей жизни не признал вину. После первого уголовного дела началось второе, и сумма ущерба возросла с 1,4 до 11,4 миллионов рублей. У Дениса Гурина была арестована и изъята техника, при этом, как утверждает адвокат семьи, у следователей не было соответствующих полномочий для этого. Анна Гурина также рассказала, что незадолго до трагедии к ним домой приходил заявитель по уголовному делу и вымогал 16 миллионов рублей.