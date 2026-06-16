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общество

Губернатор НСО Травников посетил крупное молочное хозяйство и предприятие по переработке пуха

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Доволенский округ. Он посетил хозяйство «Ярковское», которое является крупным производителем молока в районе.

Предприятие обрабатывает 7220 гектаров земли. Основную часть площадей занимают зерновые и кормовые культуры. Урожай зерна в прошлом году достиг 41 центнера с гектара. На фермах содержится более 4,5 тысячи голов скота. В том числе 2,1 тысячи коров.

За последние два года хозяйство обновило технику. Здесь приобрели 10 единиц оборудования. Также построили новый животноводческий комплекс и дополнительные помещения.

В регионе отмечают рост сельского хозяйства. За два года поголовье скота в Доволенском округе увеличилось на 15,5 процента. Число молочных коров выросло на 22,6 процента.

Министр сельского хозяйства области Андрей Михайлов доложил губернатору о мерах поддержки фермеров. Он также затронул вопросы ветеринарной безопасности.

Во время поездки Травников также посетил предприятие «Сибирский пух». После модернизации завод перерабатывает до 500 килограммов сырья в час. В 2025 году предприятие обработало более 400 тонн пуха и пера. Продукцию направляют на экспорт и на фабрики в Новосибирске, Ростове и Курске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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