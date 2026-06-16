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общество

Из Новосибирска запустили прямые рейсы в казахстанский Шымкент

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Из Новосибирска начали выполнять прямые авиарейсы в Шымкент. Первый самолет по новому маршруту отправился 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Первым рейсом в Новосибирск прилетел 71 пассажир. В обратном направлении из Толмачево вылетели 87 человек.

Полеты выполняет авиакомпания SCAT Airlines на самолетах Boeing 737 MAX. Время в пути составляет примерно два с половиной часа.

Рейсы запланированы два раза в неделю. Самолеты будут летать по вторникам и пятницам.

В аэропорту отметили, что новый маршрут может стать удобным вариантом для дальнейших путешествий. После прибытия в Шымкент пассажиры смогут отправиться в другие города мира. Среди доступных направлений — Стамбул, Тбилиси, Будапешт, Мюнхен, Камрань и другие международные рейсы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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