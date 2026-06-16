ЛДПР стартовала в Новосибирске автопробегом «Россия — больше, чем Москва!»

Автопробег начался у Монумента Славы, колонна машин с флагами проследовала от места памяти о героях Великой Отечественной войны до Колывани – одного из старинных исторических поселений России. В этот же день актив новосибирской ЛДПР широко распространил в соцсетях посты с трактовками лозунга «Россия – больше, чем Москва!».

Этим мероприятием партия фактически заявила о старте избирательной кампании. Участвовали новые единомышленники ЛДПР, известные общественные и политические деятели региона. Среди них — депутат Законодательного Собрания и руководитель фракции ЛДПР Анна Терешкова, координатор регионального отделения Сергей Федорчук, руководитель новосибирского городского отделения и общественный деятель Михаил Михайлов, а также Борис Захаров — предприниматель, который много лет борется за возрождение отечественной лёгкой промышленности и сегодня активно поддерживает основной вектор экономической программы ЛДПР.

В прошедшие праздничные дни лозунг «Россия — больше, чем Москва!» появился на десятках экранов во всех районах Новосибирска. Активисты партии трактуют эту фразу как напоминание о тысячах городов, посёлков и деревень, где живут и работают миллионы россиян. «Все эти люди обеспечивают силу и благополучие страны, поэтому региональные проблемы требуют не менее внимательного отношения, чем столицы. Мы любим свою страну, и мы хотим, чтобы она давала равные возможности развития, не зависящие от места проживания. Мы хотим, чтобы власть услышала проблемы людей и захотела вести диалог ради общего блага. Именно на это нацелена наша команда, которая будет участвовать в выборах депутатов Государственной Думы», — отметил координатор регионального отделения Сергей Федорчук.

В День России автопробег также стал напоминанием о том, что ЛДПР недавно добилась снижения платежей по ОСАГО. «Этой проблемой занимались депутаты Заксобрания от разных партий, но из федеральных партийных фигур именно Леонид Слуцкий и ЛДПР публично требовали от руководства Центробанка решить вопрос завышенных тарифов, вызвавших серьёзное недовольство автовладельцев Новосибирской области», — сказала редакции Анна Терешкова.