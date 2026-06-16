Новосибирских выпускников предостерегли от поддельных сайтов с результатами ЕГЭ

В департаменте образования и науки предупредили о новой волне мошенничества. Аферисты начали активно использовать тему ЕГЭ, ОГЭ и поступления в вузы.

Злоумышленники создают поддельные сайты. На таких страницах выпускникам предлагают посмотреть результаты экзаменов. После ввода данных люди рискуют потерять доступ к своим аккаунтам и банковским картам.

Также мошенники обещают «повысить» баллы ЕГЭ или помочь с пересдачей экзамена за деньги. Специалисты подчеркивают, что такие предложения не имеют ничего общего с официальной процедурой.

Еще одна схема связана с поступлением в университеты. Абитуриентам и родителям приходят письма якобы от приемных комиссий. В сообщениях просят срочно подтвердить место в вузе по подозрительной ссылке.

Иногда аферисты представляются сотрудниками университетов и требуют предоплату за «бронирование» места на платном отделении.

Эксперты напомнили, что результаты экзаменов публикуют только на портале Госуслуг и официальных сайтах учебных заведений. Любые попытки «решить вопрос» за деньги в ведомстве назвали мошенничеством.