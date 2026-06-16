Новосибирский эксперт объяснил, как гаджеты меняют мозг детей

Планшеты и смартфоны давно стали частью жизни детей. Многие родители уверены, что гаджеты приносят только вред. Однако специалисты говорят, что всё не так однозначно. Об этом пишет НДН. Инфо

Доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского педуниверситета Андрей Ступин рассказал, что учёные разделили цифровые устройства на две категории. Одни помогают развитию, другие вредят психике и вниманию.

По словам эксперта, главную опасность несёт пассивное потребление контента. Речь идёт о бесконечном просмотре коротких видео и постоянном скроллинге ленты соцсетей.

Андрей Ступин отметил, что в таком режиме мозг привыкает только быстро переключаться между картинками. Из-за этого ребёнку становится сложно долго удерживать внимание на одной задаче. Специалисты называют такое состояние «синдромом выключенного внимания».

Эксперт считает, что родителям важно соблюдать простые правила. Нельзя давать смартфон ребёнку для успокоения во время слёз или капризов. Также детям нельзя пользоваться гаджетами без ограничений по времени. Кроме того, виртуальное общение не должно заменять обычные разговоры и совместные занятия.

При этом технологии могут приносить пользу. Эксперт советует родителям проводить время в интернете вместе с детьми. Например, решать задачи, играть в развивающие игры или обсуждать увиденное.

По словам специалиста, даже 15 минут такой совместной активности могут оказаться полезнее, чем несколько часов одиночного просмотра видео.