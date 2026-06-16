Новосибирцев ждёт большой праздник на набережной: концерт AMCHI и розыгрыш мотоцикла

28 июня Михайловская набережная превратится в главную площадку большого городского праздника. В этом году День города Новосибирска, который отмечает своё 133-летие, пройдёт вместе с Днём молодёжи при поддержке радио «Городская волна» 101,4 FM и соберёт тысячи гостей на одном из самых ярких событий лета.

Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу на любой вкус. Любителей адреналина ждёт масштабный Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта. В течение всего дня на площадке будут проходить зрелищные соревнования по кикскутерингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и уличным танцам.

Погрузиться в атмосферу творчества можно будет на ярмарке локальных брендов, выставке молодёжных пространств и презентации работ новосибирских мастеров. Особое настроение празднику добавит граффити-джем, где лучшие уличные художники создадут новые арт-объекты прямо на глазах у зрителей.

Для семей с детьми организуют мастер-классы и интерактивные площадки, а ценителей кино и музыки порадуют выступления творческих коллективов и показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино на траве».

Одним из самых ожидаемых событий праздника станет розыгрыш суперприза от компании Tesla_N. В честь 133-летия Новосибирска среди участников акции разыграют эффектный мотоцикл, который будет вручён победителю на главной сцене города. Имя счастливчика объявят 28 июня на Михайловской набережной.

Стать участником розыгрыша просто: необходимо пройти регистрацию, приобрести фирменный стикер Tesla на телефон и подписаться на сообщества компании. У всех желающих ещё есть шанс побороться за главный приз.

Подробности и регистрация для участия в розыгрыше: https://tesla-n.ru/draw

Ярким финалом праздника станет большой вечерний концерт на главной сцене. Хедлайнер музыкальной программы — популярный исполнитель AMCHI, который подарит гостям незабываемое шоу и завершит этот день на высокой ноте.

Не упустите возможность стать частью одного из самых масштабных событий этого лета. Приходите всей семьёй, встречайтесь с друзьями, поддерживайте участников фестиваля, наслаждайтесь концертной программой и, возможно, именно вы станете обладателем главного приза праздника.

Все мероприятия пройдут 28 июня на Михайловской набережной. Вход на площадки свободный.



Премиум партнер: «Тесла_Н» — автоцентр по продаже и ремонту электромобилей.

Телеканал “Первый развлекательный СТС».

Титульный партнер по безопасности: Союз охранных предприятий «КРУК_С».

Официальные партнеры мероприятия: ПАО «Совкомбанк», Футбольный клуб «Сибирь».

Генеральный фуд-партнер: «Aziatish», ресторан всеазиатской кухни.

Генеральный дринк партнер: Sova Bar.

Русский фаст-фуд: Матрешкино.

Партнеры мероприятия: «Русская Ресурсная компания Сибирь», Агрохолдинг Гудвилл АО "Алтайская Крупа", ООО «Клиника профессора Пасман», «ADONIS_NSK», «Классная умная твоя школа», «Автошкола 54», «Вектор» федеральная академия вождения.

Фуд-партнеры: «33 Пингвина», «Голодный пес».

Возрастное ограничение 12+

Реклама. ИП Заливчая Олеся Александровна. ИНН: 543151524473. Erid:2W5zFHKcJgq