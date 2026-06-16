Новый дневной стационар открыли в Барабинской ЦРБ

В Барабинской центральной районной больнице дневной стационар начал работу в новом помещении. Раньше отделение много лет находилось в старом арендованном здании, которое лишь частично подходило для медицинской помощи.

Теперь стационар разместили на первом этаже лечебного корпуса ЦРБ. В обновленных помещениях оборудовали палаты на 50 мест. Также здесь появились процедурный кабинет, кабинеты физиотерапии и массажа, а еще зал лечебной физкультуры.

Главный врач больницы Константин Довгулёв рассказал, что дневной стационар остается востребованным у жителей района. Каждый месяц лечение здесь проходят не меньше 40 детей и 45 взрослых пациентов.

В руководстве больницы уверены, что переезд поможет сделать медицинскую помощь более доступной и повысит качество лечения для жителей Барабинского района.