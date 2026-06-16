Оздоровление и спорт: в Новосибирске функционируют 160 бесплатных площадок для активного отдыха

В Новосибирске уделяется большое внимание привлечению жителей к систематическим занятиям физкультурой. Учреждения департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска на постоянной основе организуют физкультурно-оздоровительные занятия, спортивные праздники, фитнес-марафоны и акции.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании подчеркнул, что с наступлением лета горожане проводят больше времени на свежем воздухе, поэтому очень важно проводить как можно больше активных спортивных мероприятий в парках, скверах и на стадионах города.

В 11 парках культуры и отдыха и 26 скверах спортсмены и инструкторы МАУ «Стадион» проводят для всех желающих общую физическую подготовку, оздоровительную гимнастику, танцы и спортивные зарядки.

В теплый сезон в рамках программы «Активное долголетие» на открытых площадках работают группы здоровья и проходят занятия по северной ходьбе, пользующейся особой популярностью у старшего поколения. Продолжается работа по развитию адаптивного спорта: растет число инструкторов для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, включая участников специальной военной операции, тренировки проходят по месту жительства, а 11-12 июля планируется провести летнюю Спартакиаду инвалидов, в программу которой включены соревнования по семи видам спорта.

Традиционной популярностью пользуются занятия по месту жительства. В начале лета, 4 июня, состоялась Спартакиада дворового спорта, посвященная Дню защиты детей, где состязались дворовые команды из всех районов города, а в августе состоится Кубок города Новосибирска по дворовым видам спорта «От победы во дворе – к победе в жизни».

Заместитель мэра Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Ксения Антонова отметила, что ведомство планирует организовывать яркие спортивные события для создания системы здоровой, разнообразной и доступной городской среды для жителей и гостей города всех возрастов вне зависимости от уровня подготовки.

Летний календарь уже включает масштабные турниры: 20 июня пройдет Кубок города Новосибирска по баскетболу 3×3 Street Jam 2026, а 28 июня состоятся спортивные мероприятия, посвященные Дню города Новосибирска. 8 августа, в рамках Дня физкультурника, пройдет награждение лучших тренеров, инструкторов и корпоративных команд по итогам городского конкурса на приз «Победа». Кроме того, в августе пройдет Кубок города по гонке с препятствиями «Сибирский предел», где на дистанцию выйдут не только взрослые любители и профессионалы, но и дети, а также корпоративные команды предприятий и организаций города. Помимо этого, в летний календарь включены турниры по футболу, фестивали по различным видам спорта, фитнес-марафоны и традиционные легкоатлетические забеги.

Ксения Антонова также добавила, что особое внимание уделяется реализации комплекса «Готов к труду и обороне», и пояснила, что в летний период география подготовки и приема нормативов расширяется за счет задействования спортивных площадок по месту жительства, спортивных комплексов, парков и скверов, где планируется проведение летних фестивалей ГТО среди школьников, студентов и трудовых коллективов.

На сайте МАУ «Стадион» новосибирцы могут посмотреть актуальную информацию о проведении спортивных тренировок и посетить спортивные объекты в своем районе, оздоровиться или даже принять участие в соревнованиях.