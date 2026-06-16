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общество

Подпольные казино по всему Новосибирску: банда заработала миллионы на незаконных играх

Фото: Сиб.фм / прокуратура Новосибирской области
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В Новосибирске перед судом предстанут восемь человек. Их обвиняют в организации сети подпольных казино. По версии следствия, группа заработала на незаконном бизнесе больше 4 миллионов рублей.

Следователи считают, что игорные заведения работали сразу в нескольких районах города. Нелегальные точки нашли в Октябрьском, Кировском, Ленинском, Железнодорожном, Дзержинском, Центральном, Заельцовском и Первомайском районах.

Во время обысков силовики изъяли 20 игровых автоматов, более 200 тысяч рублей наличными и другое оборудование. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сейчас уголовное дело уже направили в Октябрьский районный суд Новосибирска. В ближайшее время суд начнет рассматривать материалы по существу. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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