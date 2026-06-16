Подсудимый по делу об обмане новосибирских дольщиков Коновалов скрылся от суда

Суд в Новосибирске изменил меру пресечения совладельцу строительного холдинга ПТК-30 Владимиру Коновалову. Ранее бизнесмен находился под подпиской о невыезде. Теперь суд заочно отправил его под стражу.

По данным прокуратуры, Владимир Коновалов скрылся от суда и объявлен в розыск. Об этом рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

В прокуратуре напомнили, что в январе 2026 года исчез и сын бизнесмена Антон Коновалов. Его также объявили в розыск и заочно арестовали. Отец и сын проходят по одному уголовному делу.

Следствие считает, что владельцы ПТК-30 обманули дольщиков. Уголовное дело против них возбудили еще в 2018 году. Тогда предпринимателей обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО.

Следователи заявляли, что бизнесмены часто выезжали за границу. В материалах дела упоминалась поездка в Испанию. По версии следствия, там они могли планировать покупку недвижимости. Сами Коноваловы это отрицали.

Через несколько месяцев меру пресечения смягчили. В 2019 году арбитражный суд признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.

Позже против них возбудили еще одно уголовное дело. Следствие оценило общий ущерб более чем в 2,1 миллиарда рублей. С обвинениями Коноваловы не согласились.

Судебный процесс по делу продолжается с марта 2021 года.