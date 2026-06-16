Ректор НГПУ Сергей Нелюбов: «Университет целенаправленно готовит студентов к работе с одаренными детьми»

15 июня ректор НГПУ Сергей Нелюбов выступил на семинаре-совещании «Вопросы стратегического сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации, Образовательного Фонда «Талант и успех» и ведущих педагогических университетов России», проходившем на федеральной территории «Сириус» с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

Сергей Александрович рассказал о работе, которая ведется в вузе по данному вопросу: программах повышения квалификации и переподготовки для педагогов, профильных сменах и занятиях на площадках вуза для школьников, учебных программах студентов.

Фото пресс-службы НГПУ

– Университет целенаправленно готовит студентов к работе с одаренными детьми. В ряд образовательных программ включен модуль «Методика работы с одаренными детьми», студенты участвуют в подготовке и проведении профильных смен, реализуются образовательные программы, направленные на подготовку учителей к углубленному преподаванию математики, физики, химии и биологии, – отметил Сергей Александрович.

Опыт и материально-техническая база позволяют НГПУ участвовать в проектах ОЦ «Сириус», направленных на повышение квалификации педагогов, олимпиадную подготовку учащихся, проведение профильных смен, организацию занятий в классах с углубленным изучением дисциплин естественно-научного цикла. В качестве примера Сергей Александрович привел успешное сотрудничество с центром «Альтаир» – главным партнером вуза в регионе по работе с одаренными детьми.