Шины и мебель извлекли из Акатуйского озера в Новосибирске спасатели МАСС

15 июня сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска провели очистку озера Акатуйского в Кировском районе.

Как сообщили в пресс-службе МАСС, из водоёма извлекли горы отходов, которым там совсем не место: автомобильные покрышки, предметы мебели и кучи бытового мусора. Все это – результат безответственного поведения людей.

Спасатели напомнили горожанам, к каким последствиям приводит превращение водоема в стихийную свалку. Разлагаясь в воде, бытовые отходы выделяют сероводород, из-за чего в жаркую погоду по округе будет распространятся неприятный запах. Кроме того, замусоренное озеро становится идеальной средой для размножения крыс, мух и комаров – переносчиков опасных заболеваний.

Крупногабаритный хлам вроде покрышек и мебели перекрывает естественный водообмен: озеро мелеет, заиливается, превращается в болото, а затем и вовсе пересыхает. Кроме того, потеря дренажной способности приводит к тому, что вода во время дождей и таяния снегов не уходит, а подпирает грунт. Что, в свою очередь, может привести к появлению сырости и плесени в подвалах и даже трещин фундаментов ближайших домов.

Специалисты настаивают: чистота озера напрямую зависит от сознательности горожан и цивилизованной утилизации мусора.