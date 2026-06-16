Средний чек в алкомаркетах Новосибирска вырос на 12%, а в пивных упал на 1%

Аналитики IT-компании «Эвотор» изучили данные розничных продаж в Новосибирской области за май 2026 года и выяснили, как за последний год изменилось поведение жителей региона в отношении вредных привычек. Результаты исследования опубликовал Сиб.фм. Оказалось, что новосибирцы стали реже покупать табачные изделия и алкоголь, однако их траты на эти товары выросли.

В специализированных табачных лавках количество покупок сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в этих точках вырос на те же 6%. Аналитики объяснили это увеличением среднего чека на 13% — до 657 рублей. Параллельно эксперты зафиксировали рост интереса к альтернативным способам курения. В магазинах, торгующих вейпами и электронными сигаретами, число покупок увеличилось на 4%, оборот вырос на 10%, а средний чек достиг 841 рубля, что на 5% больше, чем в мае прошлого года.

В алкомаркетах Новосибирской области наблюдается похожая тенденция. Количество покупок сократилось на 6%, однако выручка подросла на 4% за счёт роста среднего чека на 12% — до 681 рубля. Исключением стали пивные магазины. Они показали отрицательную динамику по всем показателям: число покупок упало на 7%, оборот снизился на 8%, а средний чек уменьшился на 1% и составил 663 рубля. Специалисты компании «Эвотор» предположили, что часть покупателей могла переориентироваться с узкоспециализированных пивных точек на супермаркеты, где цены и ассортимент могут быть более привлекательными.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области резко выросло число алкогольных отравлений среди детей.