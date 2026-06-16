Стал известен порядок апелляции на ЕГЭ для новосибирцев

Рособрнадзор утвердил порядок подачи апелляции на результаты ЕГЭ-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление на несогласие с баллами можно подать в течение двух рабочих дней после официального опубликования результатов экзамена.

Подать апелляцию разрешается в школе, в пункте регистрации на экзамен или через информационные системы в дистанционном формате. Сделать это может сам участник экзамена. Также документы могут подать родители или законные представители.

Рассмотрением обращений занимается специальная комиссия. На проверку отводится четыре рабочих дня.

По итогам рассмотрения комиссия может изменить результат экзамена. Баллы могут увеличить, уменьшить или оставить без изменений.

При этом не рассматриваются жалобы на содержание заданий. Также не принимаются обращения по кратким ответам, нарушениям процедуры экзамена и ошибкам при заполнении бланков.