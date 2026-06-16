Строители новой дороги в селе Марусино под Новосибирском залезли на чужой земельный участок

Жители села Марусино столкнулись с серьезной проблемой, связанной с расположением дороги возле их земельных участков. Екатерина Демина и Иван Горносталь, владельцы участка на улице Комсомольской, обнаружили, что проезжая часть дороги находится слишком близко к их дому и даже частично заходит на их земельный участок. Судя по видеозаписи, которую Иван прислал в редакцию Сиб.фм, новая дорога вплотную «подошла» к его забору и частично проходит по земельному участку Горносталя.

«Дорога расположена на высоте 13-14 см выше уровня их участка, что приводит к подтоплению и затрудняет доступ к дому. Из-за близости дороги невозможно полностью открыть калитку — это делает вход и выход с участка опасным. То есть выход из нашей калитки ведет сразу на проезжую часть», — говорит Иван.

По словам ведущего юриста по земельным вопросам компании «Финправ» Дарьи Липовой, кадастровый инженер заключил, что дорожное полотно было установлено без соблюдения норм и правил — это создает угрозу безопасности и нарушает права собственников.

«Кроме того, администрация не подготовила проект планировки дороги — это является нарушением законодательства. Это создает дополнительные риски для безопасности дорожного движения и нарушает права местных жителей. Мы добиваемся от властей принятия мер для устранения проблем и обеспечения безопасного доступа к своим домам», — подчеркнула Дарья Липова.

Несмотря на то что владельцы участка обратились в администрацию Криводановского сельсовета с требованием исправить ситуацию, ответ пришел, что для решения проблемы потребуется изъять часть их земли для муниципальных нужд.