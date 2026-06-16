Транспортные полицейские выявили нарушения миграционного законодательства в Новосибирске

В Сибирском федеральном округе завершился первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026». О результатах проверок сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

В рамках рейдов транспортные полицейские проинспектировали свыше 130 объектов. Особое внимание стражи порядка уделяли пассажиропотоку, предприятиям транспортной сферы, строительным площадкам и рынкам – везде, где может использоваться труд иностранных граждан. Мероприятия проводились во взаимодействии с подразделениями по вопросам миграции и Росгвардией.

Всего правоохранители зафиксировали 123 нарушения миграционного законодательства. Наибольшее их число касается порядка въезда и выезда из страны – выявлено 84 таких факта. Также установлено три нарушения правил пребывания в России. В сфере трудовой деятельности зарегистрировано 12 нарушений правил ведения трудовой деятельности, и 13 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе.

Кроме того, девять мигрантов привлечены к ответственности по статье 18.17 КоАП РФ за несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Еще в отношении двоих иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.20 КоАП РФ – за нарушение срока выдачи патента.

Общая сумма штрафов по итогам рейдов составила 116 тысяч рублей. 82 иностранным гражданам закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Также было принято решение об административном выдворении за пределы страны одного правонарушителя.