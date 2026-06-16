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общество

«Умные» светофоры настраивают на Красном проспекте в Новосибирске

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирске продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему. Специалисты Центра организации дорожного движения приступили к настройке ленты координации на Красном проспекте – самой длинной улице города протяженностью около 6,7 км. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.

Лента координации объединяет несколько последовательных светофорных объектов на перекрестках и пешеходных переходах в единую слаженную сеть, управляемую алгоритмами ИТС. Внедрение координационного управления призвано оптимизировать транспортные потоки в часы пик, сократить задержки движения, повысить безопасность на дороге и снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.

Из-за значительной протяженности магистрали расчёты алгоритма выполняются поэтапно. На сегодняшний день сделаны предварительные вычисления для участка от перекрёстка с улицей Советской до площади Калинина в обоих направлениях.

Первые результаты уже обнадеживают: запуск ленты координации продемонстрировал увеличение средней скорости движения на этом отрезке до 15%. В дальнейших планах учреждения – калибровка режимов работы светофоров для достижения наиболее качественного и устойчивого результата на всём протяжении Красного проспекта.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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