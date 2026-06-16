В Каргате Новосибирской области модернизировали сети мобильной связи

В самом маленьком городе Новосибирской области Каргате модернизировали телеком-оборудование. После завершения работ инженерами компании МТС на улицах Матросова, Коммунистической и Советской выросли емкость сети и скорости мобильного интернета.

Каргат является самым маленьким муниципалитетом с городским статусом в регионе, там проживают около восьми тысяч человек. Поселение было основано еще в XVIII веке. Существует несколько версий происхождения топонима. Согласно первой, в этих краях укрывались от податей, из-за чего река и поселение получили имя «Коргат», что в переводе с тюркского означает «заставить защищать». Более популярная версия связывает название с черной ягодой — смородиной, которая издревле в изобилии росла в речных поймах. Впоследствии изображение этой ягоды перенесли на официальный герб города.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что быстрый интернет и стабильная сеть необходимы для обеспечения цифрового комфорта. Он пояснил, что компания продолжает последовательно развивать инфраструктуру по всей Новосибирской области, включая небольшие населенные пункты. С помощью технологий Big Data специалисты компании вычисляют территории с высокой нагрузкой и усиливают сигнал именно там, где это особенно нужно жителям.