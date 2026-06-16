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общество

В Новосибирске дорожники обновляют разметку возле детсадов и школ

Фото: MAX-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирске приступили к обновлению дорожной разметки на пешеходных переходах возле образовательных учреждений. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своих соцсетях, завершить эти работы планируется до конца лета.

Технология нанесения зависит от нагрузки на участок. Стоп-линии и часть разметки выполнят обычной краской, а на других участках применят более износостойкий холодный пластик.

Все мероприятия ведутся в рамках трёх муниципальных контрактов. Главная цель – повысить безопасность для детей и снизить аварийность в зонах интенсивного трафика. С начала сезона дорожники уже нанесли в городе более одного миллиона погонных метров разметки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что улицу Ленина в Новосибирске планируется перекрыть на неделю из-за празднования Дня города.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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