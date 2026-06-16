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общество

В Новосибирске ограничено движение на трёх улицах из-за ремонта сетей

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирске временно изменили схему движения транспорта сразу на нескольких улицах. Ограничения ввели из-за ремонта теплосетей и электрокабеля. Об этом сообщили в мэрии города.

До 30 июня проезжая часть на улице Семьи Шамшиных сужена на четыре метра. Ограничение действует в районе дома №32/1 на улице Гоголя. Здесь проводят ремонт теплотрассы.

Также с 16 июня по 5 июля частично перекрыт участок улицы 1905 года. В районе дома №76 проезжая часть сужена на три метра. Работы связаны с ремонтом теплосетей.

Кроме того, до 30 июня ограничено движение на улице Дмитрия Донского. Участок возле дома №4, корпус 1, сужен на 1,5 метра. Там ведут ремонт электрокабеля.

В мэрии уточнили, что ограничения носят временный характер и связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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