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общество

В Новосибирске осудят банду из 8 человек за подпольные казино в восьми районах города

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирске завершено расследование дела о сети подпольных игорных клубов. Перед судом предстанут восемь участников организованной группы, обвиняемых по части 3 статьи 171.2 УК РФ – за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в состав банды входили жители Новосибирска, а распределение ролей предусматривало даже наличие «промоутера». Преступный бизнес охватил сразу восемь районов мегаполиса: Октябрьский, Кировский, Ленинский, Железнодорожный, Дзержинский, Центральный, Заельцовский и Первомайский. За время существования схемы злоумышленники успели извлечь нелегальный доход в размере свыше четырёх миллионов рублей.

В ходе обысков в игорных заведениях оперативники изъяли более 20 игровых автоматов, свыше 200 тысяч рублей наличными, а также иное имущество, использовавшееся для ведения противоправной деятельности.

Материалы уголовного дела уже направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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