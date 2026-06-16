В Новосибирске партия «Новые люди» провела акцию «Неделя героев» для поддержки участников СВО и их семей

Новосибирск присоединился к всероссийской акции «Неделя героев», которую запустила партия «Новые люди». Депутаты и сторонники партии по всей стране поддержали участников специальной военной операции и их семьи.

В Новосибирске депутат заксобрания, замруководителя фракции «Новые люди» Марат Сафаров и его помощник Дмитрий Бабенко встретились с ветераном СВО Евгением Петровым. Он принимал участие в боевых действиях, получил ранение, а сейчас занимается патриотическим воспитанием молодёжи и развивает программы, которые помогают бывшим участникам спецоперации вернуться к мирной жизни.

«Новые люди» оказали адресную помощь: помогли заменить окна в доме родителей Евгения Петрова. Кроме того, представители партии проконсультировали участника СВО, как ему запустить собственный бизнес и на какие льготы он может претендовать. Евгений Петров планирует запустить своё дело — станцию техобслуживания автомобилей. Чтобы это было проще осуществить, Марат Сафаров передал ему сертификат на приобретение необходимого оборудования.

«Поддержкой бойцов СВО и их семей мы занимаемся постоянно с 2022 года. Направляем гуманитарные грузы из Новосибирской области в прифронтовые районы, оказываем адресную помощь. Ведём эту работу совместно с предпринимательским сообществом, неравнодушными жителями Новосибирской области. Бойцам на передовой очень важно знать, что об их семьях заботятся, а их самих ждут с победой дома», — отметил Марат Сафаров.

Такие встречи прошли по всей России: от Хабаровска до Белгорода. Старт «Неделе героев» дал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он побывал в гостях у многодетной мамы Ольги Вибе. Её муж Юрий был ранен на фронте и сейчас проходит лечение. Алексей Нечаев передал подарки семье и обсудил проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи.

«Сейчас добровольцы и контрактники должны самостоятельно подавать налоговые декларации. Даже если находятся в окопах без связи. Не прислал документ вовремя — начисляется штраф. Это неправильно. Взяли вопрос в проработку», — подчеркнул Алексей Нечаев.