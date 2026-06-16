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общество

В Новосибирске посетительницу Центра занятости пришлось госпитализировать в психбольницу из‑за навязчивых требований работы

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В Новосибирске произошёл необычный инцидент в Центре занятости населения. Женщину, которая настойчиво требовала предоставить ей работу, пришлось принудительно госпитализировать в психиатрическую больницу. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Как рассказали охранники, сибирячка на протяжении длительного времени терроризировала сотрудников учреждения. Она обращалась к ним каждые 10–15 минут, постоянно дёргала персонал и мешала работе. При этом женщина являлась завсегдатаем Центра занятости. Однако предложенные ей вакансии она, как правило, игнорировала. А если всё же устраивалась на работу, то максимально задерживалась на месяц и увольнялась после получения первой зарплаты.

В агентстве безопасности уточнили, что ситуация развивалась уже несколько лет. Однако в этом году визиты странной соискательницы участились и стали более настойчивыми. Охранники пояснили, что в какой-то момент женщина сорвала проводимое в Центре мероприятие для безработных и испортила информационные стенды. После этого сотрудники ЧОП расценили её поведение как реальную угрозу безопасности.

В итоге, после беседы с неадекватной посетительницей, охранники передали её бригаде психиатрической больницы. Женщину «устроили» в специализированное учреждение, но уже в качестве пациентки.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала «вооруженного преступника» в школе Новосибирска.

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Кристина Уколова
Журналист

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