В Новосибирской области открыли один из первых центров развития станкостроения в России

В Новосибирской области появился региональный центр научно-технологического развития станкостроения. Он вошел в число первых подобных площадок в стране.

О запуске проекта сообщили в областном Минпромторге. Соглашение о создании центра подписали совместно с НГТУ НЭТИ.

Новая структура будет работать по принципу «единого окна». Предприятия станкоинструментальной отрасли смогут получать здесь консультации и помощь по разным вопросам.

В центре планируют сопровождать компании на всех этапах работы. Специалисты будут помогать с оформлением мер государственной поддержки, анализом ситуации в отрасли и подбором кадров.

Кроме того, для представителей предприятий собираются проводить практические семинары и персональные консультации. Первые встречи с промышленниками обещают организовать уже в ближайшее время.