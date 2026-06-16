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общество

В Новосибирской области открыли один из первых центров развития станкостроения в России

Фото: Сиб.фм / НГТУ НЭТИ
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В Новосибирской области появился региональный центр научно-технологического развития станкостроения. Он вошел в число первых подобных площадок в стране.

О запуске проекта сообщили в областном Минпромторге. Соглашение о создании центра подписали совместно с НГТУ НЭТИ.

Новая структура будет работать по принципу «единого окна». Предприятия станкоинструментальной отрасли смогут получать здесь консультации и помощь по разным вопросам.

В центре планируют сопровождать компании на всех этапах работы. Специалисты будут помогать с оформлением мер государственной поддержки, анализом ситуации в отрасли и подбором кадров.

Кроме того, для представителей предприятий собираются проводить практические семинары и персональные консультации. Первые встречи с промышленниками обещают организовать уже в ближайшее время.

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Игорь Кириченко
Журналист

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