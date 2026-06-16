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общество

Выбежал из дома и умер на дороге: жительницу Новосибирской области осудят за убийство сожителя

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
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В Ордынском районе перед судом предстанет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве сожителя. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Всё произошло вечером 16 марта 2026 года в одном из сел района. По версии следствия, сожители находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта женщина схватилась за нож и не менее двух раз ударила 56-летнего мужчину. Удары пришлись в область жизненно важных органов.

Потерпевший попытался спастись и выбежал из дома, однако полученные ранения оказались смертельными – он скончался прямо на проезжей части дороги. Уголовное дело будет рассматривать Ордынский районный суд.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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