Выбежал из дома и умер на дороге: жительницу Новосибирской области осудят за убийство сожителя

В Ордынском районе перед судом предстанет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве сожителя. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Всё произошло вечером 16 марта 2026 года в одном из сел района. По версии следствия, сожители находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта женщина схватилась за нож и не менее двух раз ударила 56-летнего мужчину. Удары пришлись в область жизненно важных органов.

Потерпевший попытался спастись и выбежал из дома, однако полученные ранения оказались смертельными – он скончался прямо на проезжей части дороги. Уголовное дело будет рассматривать Ордынский районный суд.