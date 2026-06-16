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культура

Жара до +32 градусов накроет Новосибирскую область

Фото: Сиб.фм / Magnific
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Аномальная жара в Новосибирской области продержится как минимум до конца рабочей недели. Такой прогноз опубликовал гидрометцентр «УГМС Западно-Сибирское».

С 17 по 19 июня днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Ночью синоптики ожидают от +13 до +18 градусов. В некоторых районах воздух может остывать до +8.

При этом дождей в ближайшие дни почти не ожидается. Скорость ветра местами будет достигать 13 метров в секунду.

Синоптики также предупредили, что жаркая погода сохранится в регионе до 26 июня. Из-за высоких температур и сухой погоды в области остается серьезная пожароопасность.

Жителям региона советуют соблюдать осторожность на природе и не разводить огонь в лесах и рядом с сухой травой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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