Женщину из горящей квартиры вытащили спасатели в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в жилом доме на улице Челюскинцев. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже 12-этажного здания.

По данным МЧС России, до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 17 человек. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Огонь удалось потушить за 14 минут.

Во время тушения спасатели обнаружили женщину в горящей квартире. Ее эвакуировали и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр.

Также из задымленного подъезда спасли женщину и двоих детей. Их вывели с верхних этажей с помощью специальных устройств.

Детям оказали психологическую помощь. Им также вручили игрушку «мишка-спасатель».

В ликвидации пожара участвовали 26 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Причины возгорания сейчас устанавливаются.