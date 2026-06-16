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общество

Жителя Южно-Сахалинска будут судить в Новосибирской области за попытку вывоза 2,2 млн рублей

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирской области перед судом предстанет 49-летний житель Южно-Сахалинска.

Его обвиняют в контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошел в мае в аэропорту Толмачёво. Мужчина собирался вылететь за границу и взял с собой более 2,2 миллиона рублей.

Деньги он не задекларировал. При прохождении таможенного контроля сотрудники выявили нарушение и задержали пассажира.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело направят в Обской городской суд Новосибирской области. Там его рассмотрят по существу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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