Александр Аксёненко предлагает ликвидировать «тарифное неравенство» для домов с электроотоплением

Парламентарий из Новосибирска, совместно с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, направил обращение на имя министра энергетики РФ Сергея Цивилева с просьбой установить единый федеральный стандарт льгот по оплате электроэнергии для владельцев жилых домов, не подключенных к газоснабжению.

В тексте письма парламентарии обосновывают необходимость пересмотра текущего порядка регулирования тарифов. Ключевое предложение сводится к замене факультативного (добровольного) механизма применения региональных сезонных коэффициентов на обязательный к исполнению федеральный минимальный стандарт, действующий в течение отопительного периода для негазифицированных домовладений с электрическим типом обогрева.

Александр Аксёненко акцентирует внимание на том, что с начала 2025 года в России повсеместно внедрена система дифференциации тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов потребления (диапазонные тарифы). Данный подход, по мнению депутатов, ставит в заведомо невыгодное положение граждан, вынужденных использовать электроэнергию как основной источник тепла из-за отсутствия газовой магистрали или угольной печи.

Парламентарий подчеркивает, что повышенный расход электроэнергии в зимние месяцы в таких домохозяйствах не свидетельствует о ведении коммерческой или предпринимательской деятельности, а является вынужденной мерой, обусловленной конструктивными особенностями жилья и отсутствием альтернативных энергоносителей.

В письме также отмечается, что правительство РФ уже предусмотрело возможность применения сезонного понижающего коэффициента для данной категории потребителей, однако делегировало полномочия по определению его размера региональным властям. Как следствие, граждане, проживающие в сопоставимых условиях (в домах без газа с электроотоплением), оказываются в неравном положении: уровень тарифной защиты напрямую зависит от решения, принятого в конкретном субъекте Федерации. Это, по мнению инициаторов, порождает дисбаланс и нарушает принцип единого экономического пространства.

Помимо предложения о введении федерального стандарта, депутаты запрашивают у Минэнерго проведение комплексного анализа того, как действующие диапазоны тарифов соотносятся с фактическими потребностями домохозяйств с электроотоплением в различных климатических зонах страны. Особый интерес для авторов представляет влияние новой тарифной модели на итоговую величину платежей в пиковые зимние месяцы.