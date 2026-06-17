Большие автобусы СИМАЗ вышли на линию маршрута №227 из Новосибирска до Оби

Автопарк маршрута №227, связывающего Новосибирск с городом Обь, пополнился тремя современными автобусами большого класса. Новая техника пришла на замену менее вместительным машинам среднего класса, что позволит улучшить качество перевозок на направлении с традиционно высоким пассажиропотоком. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.

Весь транспорт оборудован просторными салонами с увеличенной площадью для стоящих пассажиров, широкими дверными проёмами и удобной системой входа и выхода.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин подчеркнул, что выход новых автобусов является примером того, как бизнес откликается на запросы пассажиров, предлагая более комфортные и безопасные машины. Он также отметил, что подобные решения вкупе с государственной поддержкой помогают системно повышать качество перевозок.

Этому способствует и национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в текущем году запланировано обновление 20 единиц общественного транспорта. Главная цель нацпроекта – комплексное развитие населённых пунктов. К 2030 году доля парка общественного транспорта в нормативном состоянии, должна достичь показателя в 85%.