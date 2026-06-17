Франция обыграла Сенегал в стартовом матче ЧМ-2026: дубль Мбаппе и исторический рекорд

Сборная Франции начала свой путь на чемпионате мира по футболу 2026 года с победы над Сенегалом со счётом 3:1. Матч группы I прошёл на стадионе MetLife в Нью-Джерси и собрал 80 545 зрителей . Французы, действующие вице-чемпионы мира, во втором тайме переломили ход встречи, а Килиан Мбаппе оформил дубль и установил исторический рекорд.

Первый тайм остался за сенегальцами, которые выглядели острее и создали несколько опасных моментов у ворот Майка Меньяна. Николас Джексон попал в штангу, а Исмаила Сарр упустил верный шанс с близкого расстояния . Франция, несмотря на звёздный состав с Мбаппе, Майклом Олизе и Усманом Дембеле, в первой половине игры действовала разрозненно и часто теряла мяч .

После перерыва игра кардинально изменилась. Французы усилили давление, и на 66-й минуте Мбаппе открыл счёт, замкнув точную передачу Олизе . На 82-й минуте вышедший на замену Брэдли Баркола удвоил преимущество, перебросив вратаря . В добавленное время Ибрагим Мбайе вернул интригу, забив гол за Сенегал , но Мбаппе тут же поставил точку в матче — его фантастический удар из-за пределов штрафной установил окончательный счёт 3:1 .

Дубль Мбаппе сделал его лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — теперь на его счету 58 голов . Кроме того, он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 14 голами, повторив достижение Герда Мюллера и сравнявшись с рекордом Месси . Интересно, что официально лучшим игроком матча ФИФА признала не Мбаппе, а Майкла Олизе, автора голевой передачи на первый гол .

Франция набрала три очка и возглавила группу I, где также играют Норвегия и Ирак . Следующий матч французы проведут против Ирака 23 июня, а Сенегал встретится с Норвегией.

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