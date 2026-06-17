Haval Jolion уйдёт с молотка за долги новосибирца перед банком

Судебные приставы Новосибирской области нашли нестандартный способ добраться до имущества должника, уклонявшегося от встречи с представителями закона. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

У 51-летнего мужчины были задолженности перед банком. Сначала судебный пристав-исполнитель вынесла постановление об аресте счетов и обращении взыскания на денежные средства, однако должник длительное время не совершал никаких операций по счетам.

Тогда было принято решение действовать через личное имущество неплательщика. Выехав по адресу проживания должника, сотрудники службы никого не застали. На помощь пришли сотрудники МВД – мужчину официально вызвали в отдел полиции, куда он приехал на собственном автомобиле Haval Jolion.

Там нерадивого заёмщика уже ожидали приставы. В присутствии понятых иномарку арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю. Спустя десять дней должник так и не предпринял попыток погасить задолженность, поэтому сейчас готовятся документы для оценки машины и последующей её продажи. Все вырученные средства пойдут в счёт уплаты долга перед банком.