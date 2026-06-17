Исторический хет-трик Месси принёс Аргентине победу над Алжиром на старте ЧМ-2026

Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула на мундиале 2026 года с уверенной победы над Алжиром со счётом 3:0 в матче группы J . Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, и все три гола забил Лионель Месси, оформив свой первый хет-трик в карьере на чемпионатах мира.

Для 38-летнего капитана аргентинцев этот матч стал юбилейным — 200-м в составе национальной сборной . Месси вышел на поле с первых минут и уже на 17-й минуте открыл счёт, получив передачу от Родриго Де Пауля . В начале матча у аргентинцев был отменён гол из-за офсайда, но второй шанс Лео использовал блестяще .

Во втором тайме Аргентина усилила давление . На 60-й минуте Месси удвоил преимущество, замкнув отскок в штрафной алжирцев . А на 76-й минуте он завершил хет-трик после передачи Николаса Гонсалеса, обыграв вратаря Зидана . На 80-й минуте Месси был заменён под аплодисменты трибун . Это первый хет-трик в карьере Лео на чемпионатах мира .

Этот хет-трик позволил Месси значительно продвинуться в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств. Теперь на его счету 16 голов, и он сравнялся с Мирославом Клозе, разделив с ним первое место . Ранее за карьеру на чемпионатах мира Месси забил 13 голов , и теперь он делит рекорд с легендарным немцем . Также он стал лучшим бомбардиром текущего турнира .

Алжир, для которого этот матч стал возвращением на чемпионат мира после 12-летнего перерыва , достойно сопротивлялся, особенно в первом тайме . Алжирцы несколько раз тревожили ворота Эмилиано Мартинеса, но их атаки разбивались о защиту аргентинцев, а удар Шайби парировал вратарь . Голкипер алжирцев Лука Зидан также несколько раз спасал свою команду, в том числе после удара Лаутаро Мартинеса . Однако класс действующих чемпионов мира и великолепная форма Месси решили исход встречи.

В группе J вместе с Аргентиной и Алжиром выступают Австрия и Иордания . Аргентина набрала три очка и возглавила квартет. Следующий матч аргентинцы проведут против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.

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