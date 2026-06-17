Из Новосибирска в Сочи самолёт «Аэрофлота» задержан на 37 часов

Аэропорт Толмачёво столкнулся с масштабным сбоем в расписании, затронувшим сотни пассажиров. В центре ситуации оказался рейс «Аэрофлота» SU6642 по направлению Новосибирск — Сочи. Самолет должен был вылететь 16 июня в 06:40 утра, однако из-за неоднократных переносов время вылета было сдвинуто на 20:30 17 июня. Общая задержка составила более 37 часов.

Многие пассажиры были вынуждены отказаться от поездок. Среди них — жительница Новосибирска Наталья, которая планировала принять участие в форуме недвижимости в Сочи.

«Билет обошелся мне в 39 800 рублей туда и обратно. Понимая, что на мероприятие я уже катастрофически опаздываю, пришлось оформить вынужденный возврат. Деньги авиакомпания на руки не выдала, пообещав вернуть их в течение 10 рабочих дней. Попытки найти другие варианты перелета оказались безрезультатными: цены на оставшиеся билеты были завышены, а время в пути — чрезмерно долгим», — рассказала Наталья.

По данным сервисов покупок авиабилетов, доступны рейсы с прямым перелётом «Аэрофлота» 11 часов или с пересадкой через Москву или Тюмень, где время в пути составит 63 часа. Отметим, что среднее время полёта из Новосибирска в Сочи прямым рейсом – 5,5 часов.

Согласно данным онлайн-табло, ситуация коснулась не только «Аэрофлота». Задержки фиксируются на рейсах авиакомпаний «Россия» и S7, следующих в Сочи и Москву; рейс авиакомпании «Победа» в Сочи и вовсе был отменен.

Причиной транспортного коллапса стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. 16 июня Росавиация официально сообщила о введении временных мер в южном аэропорту из соображений безопасности. Это уже второй подобный инцидент за сутки, в результате которого задерживаются вылеты более 40 рейсов по всей стране в курортный город.

Пассажиры продолжают следить за обновлением статусов на табло, однако ситуация в аэропорту остается напряженной. Авиакомпании призывают путешественников проверять актуальную информацию и ожидать завершения ограничений, введенных из соображений обеспечения безопасности полетов.

Корреспондент Сиб.фм позвонил на горячую линию «Аэрофлота» в попытках выяснить причину задержки. Сотрудники ограничились фразой: «Внештатная ситуация».

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