Крупный производитель обоев из Новосибирской области объявил о ликвидации

Производитель обоев ООО «Элизиум», который находится в Бердске Новосибирской области, намерен ликвидировать предприятие. Такая информация появилась в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В администрации Бердска подтвердили сведения о закрытии компании. При этом руководство предприятия пока не направляло в службу занятости официальное уведомление о возможном массовом сокращении работников. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году на фабрике работал 241 человек.

Компания ведет свою историю с 1995 года. За это время продукция предприятия поставлялась не только в российские регионы, но и в страны ближнего зарубежья, Евросоюза и Юго-Восточной Азии.

В начале 2025 года министерство экономического развития Новосибирской области обратилось в суд с требованием взыскать с предприятия 6,2 млн рублей за нецелевое использование бюджетных средств. Позже компания полностью погасила задолженность.

Финансовые показатели предприятия заметно ухудшились. По данным Rusprofile, выручка «Элизиума» по итогам 2025 года составила 1,3 млрд рублей. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Вместо прибыли компания получила чистый убыток в размере 512 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 33 млн рублей прибыли.