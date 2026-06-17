Лучших врачей Новосибирской области наградили в преддверии профессионального праздника

В Новосибирске состоялась церемония награждения медицинских работников, приуроченная ко Дню медицинского работника. Награды получили специалисты, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил врачей, медсестер и других сотрудников отрасли за профессионализм и преданность своему делу. Он подчеркнул, что за последние годы система здравоохранения региона заметно изменилась.

По словам главы региона, в области продолжается строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, закупается современное оборудование и расширяются возможности оказания помощи пациентам.

Травников отметил, что Новосибирская область занимает ведущие позиции по нескольким направлениям. В их числе цифровизация здравоохранения, развитие онкологической службы и оказание помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также продолжается модернизация поликлиник и больниц.

Особое внимание власти уделяют привлечению кадров. За последние годы более 130 молодых специалистов получили служебное жилье при районных медицинских учреждениях.

Губернатор напомнил, что система здравоохранения продолжала развиваться даже в период пандемии и внешних ограничений. Медики региона участвовали в оказании помощи участникам специальной военной операции и внедряли программы медицинской реабилитации.

В завершение глава области заявил, что работа по развитию здравоохранения и повышению качества медицинской помощи жителям региона будет продолжена.