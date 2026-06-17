Массовые задержки рейсов произошли 17 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво

Новосибирский аэропорт Толмачёво 17 июня столкнулся с масштабными сбоями в расписании. Сразу несколько рейсов на вылет и прилёт задерживаются на много часов, один борт и вовсе отменён. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самые серьёзные задержки коснулись сочинского направления. Два утренних рейса в Сочи – SU 6642 и FV 6642, запланированные на 06:45, перенесены на 17:50. Разница с расписанием превысила одиннадцать часов. Кроме того, отменён рейс DP 312 в Сочи на 09:30 и обратный борт DP 311 из Сочи в Новосибирск на 08:40.

Непростая ситуация и с прибытием. Рейс FV 6641 из Сочи, который должен был прилететь ещё 16 июня, перенесён на 18:46 17-го числа. Его дубль, запланированный на утро 17 июня, ожидается в 16:50.

Затронули сбои и другие маршруты. Рейс S7 5116 из Минеральных Вод, который должен был приземлиться накануне в 22:10, ожидается лишь после одиннадцати утра. Борты из Братска S7 5216 и S7 5218 также следуют с отклонением от графика.

Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта.