Новосибирская компания заплатит почти 1,4 миллиона рублей незаконно уволенному юристу

Железнодорожный районный суд Новосибирска встал на сторону бывшей сотрудницы ООО «Юридическая компания «Статус права», защитившей свои трудовые права в судебном порядке. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

Как установлено в судебном заседании, женщина была принята на должность юриста в июле 2025 года. Спустя несколько месяцев работодатель перестал выплачивать заработную плату. В начале декабря сотрудница, руководствуясь статьей 142 Трудового кодекса РФ, письменно уведомила руководство о приостановке работы до полного погашения задолженности. Однако вместо урегулирования конфликта компания предложила ей уволиться по соглашению сторон без каких-либо выплат.

Истица обратилась в Государственную инспекцию труда по Новосибирской области, но предписания инспектора были проигнорированы. А в феврале женщине стало известно, что приказом от 26 января 2026 года она была уволена за прогул. Не согласившись с таким решением, она подала иск в суд с требованием признать увольнение незаконным, изменить формулировку основания на «по собственному желанию» и взыскать все причитающиеся выплаты.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Приказ об увольнении признан незаконным, а формулировка изменена. С компании взыскана задолженность по заработной плате, средний заработок за период приостановки работы и вынужденного прогула, компенсация за неиспользованный отпуск, проценты за нарушение сроков выплат, а также компенсация морального вреда. Общая сумма взысканных средств составила 1 миллион 384 тысячи 414 рублей 42 копейки.