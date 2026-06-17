Новосибирские киберспортсмены вышли в плей-офф чемпионата России

Команды Новосибирской области успешно преодолели групповой этап Чемпионата России по компьютерному спорту. Теперь спортсмены продолжат борьбу за медали и крупные денежные призы в дисциплинах Counter-Strike 2 и Dota 2.

В турнире по Counter-Strike 2 регион представляет команда «QUAZAR x 44». По итогам группового этапа коллектив занял второе место. Игроки одержали пять побед и один матч завершили вничью. Новосибирцы обошли соперников из нескольких регионов страны, а также команды из ДНР и ЛНР.

Тренер команды Дмитрий Дзуцев рассказал, что подготовка к турниру проходит очень интенсивно. По его словам, игроки ежедневно уделяют тренировкам около восьми часов.

Не менее успешно выступила и сборная Новосибирской области по Dota 2. Команда заняла третье место в своей группе и получила путевку в плей-офф. Новосибирцы сумели опередить представителей Курской и Калужской областей, а также Республики Коми.

Капитан команды Юрий Саенков отметил, что после непростого матча с соперниками из Ингушетии игрокам удалось собраться и добиться нужного результата.

Общий призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона рублей. Победители в каждой дисциплине получат по 600 тысяч рублей. Финалистов турнира определят 27 и 28 июня, а имена чемпионов станут известны в июле.