82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 19:41
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 19:41
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 18:40
общество

Новосибирские киберспортсмены вышли в плей-офф чемпионата России

Фото: Сиб.фм / сборная Новосибирской области по CS 2
Подпишитесь на Telegram-канал

Команды Новосибирской области успешно преодолели групповой этап Чемпионата России по компьютерному спорту. Теперь спортсмены продолжат борьбу за медали и крупные денежные призы в дисциплинах Counter-Strike 2 и Dota 2.

В турнире по Counter-Strike 2 регион представляет команда «QUAZAR x 44». По итогам группового этапа коллектив занял второе место. Игроки одержали пять побед и один матч завершили вничью. Новосибирцы обошли соперников из нескольких регионов страны, а также команды из ДНР и ЛНР.

Тренер команды Дмитрий Дзуцев рассказал, что подготовка к турниру проходит очень интенсивно. По его словам, игроки ежедневно уделяют тренировкам около восьми часов.

Не менее успешно выступила и сборная Новосибирской области по Dota 2. Команда заняла третье место в своей группе и получила путевку в плей-офф. Новосибирцы сумели опередить представителей Курской и Калужской областей, а также Республики Коми.

Капитан команды Юрий Саенков отметил, что после непростого матча с соперниками из Ингушетии игрокам удалось собраться и добиться нужного результата.

Общий призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона рублей. Победители в каждой дисциплине получат по 600 тысяч рублей. Финалистов турнира определят 27 и 28 июня, а имена чемпионов станут известны в июле.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.