Новосибирским выпускникам рассказали о порядке апелляции на результаты ЕГЭ-2026

Рособрнадзор установил новые правила подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с результатами Единого государственного экзамена. Соответствующий документ регламентирует процедуру для выпускников 2026 года, желающих оспорить выставленные баллы.

Согласно утвержденному порядку, заявление необходимо подать в течение двух рабочих дней после официального объявлении результатов, сообщает РИА Новости. Для этого нужно обратиться, к примеру, в свою школу или по месту, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, документ предусматривает возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Право на обжалование имеют сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также уполномоченные представители на основании доверенности. Апелляционная комиссия должна рассмотреть заявление в течение четырех рабочих дней. Важно понимать, что итоговое решение может повлиять на результат по-разному. При удовлетворении апелляции количество ранее выставленных первичных баллов может как увеличиться, так и уменьшиться, либо остаться без изменений.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что не все вопросы могут быть предметом обжалования. Жалобы на содержание и структуру заданий, вопросы по оцениванию результатов выполнения заданий с краткими ответами, а также претензии, связанные с нарушением порядка самим экзаменуемым или неверным заполнением бланков, комиссия рассматривать не будет.