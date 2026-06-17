Новосибирское минприроды подарило делегации из Мьянмы саженец сибирского кедра

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области передало в дар представителям Республики Союз Мьянма саженец сибирского кедра. Церемония вручения состоялась во время официального визита делегации из Мьянмы в Новосибирскую область.

Как сообщили в пресс-центре регионального минприроды, молодое дерево вырастили в питомнике Бердского лесхоза. Саженец вручили заместителю директора Департамента изящных искусств Министерства гостиниц, туризма и культуры Мьянмы Танда Лин.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин пояснил, что кедр во многих культурах символизирует долголетие, стойкость, мудрость, силу, процветание и благополучие. Он подчеркнул, что в этом символическом подарке подтверждаются прочные и доверительные отношения между народами двух стран.

Саженец подготовили к транспортировке с соблюдением всех агротехнических требований. Его доставили в столицу Мьянмы — город Нейпьидо. Посадка дерева станет символом дружбы между народами России и Мьянмы.

Ранее сообщалось, что «Новые люди» высадили 10 тысяч кедров в Томской области.