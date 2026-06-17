Новосибирцам рассказали про напиток, который вызывает рак груди

Ученые обнаружили возможную связь между употреблением кофе и снижением риска развития рака молочной железы. Результаты исследования опубликовало издание Health Science Reports.

Специалисты выяснили, что женщины, которые регулярно пьют кофе, сталкиваются с этим заболеванием реже. Такой вывод сделали после анализа данных участниц исследования.

Наиболее заметная связь проявилась у женщин после наступления менопаузы. Именно в этой группе исследователи зафиксировали самые выраженные различия.

При этом ученые не нашли убедительных доказательств того, что защитный эффект связан с кофеином. Аналогичный вывод сделали и в отношении кофе без кофеина.

По мнению авторов работы, возможную роль могут играть другие вещества, которые содержатся в натуральном кофе. Речь идет об антиоксидантах и ряде биологически активных соединений.

Специалисты подчеркивают, что результаты не доказывают прямую защиту от рака груди. Исследование выявило лишь статистическую связь. Тем не менее полученные данные могут помочь ученым лучше понять факторы, которые влияют на риск развития заболевания.