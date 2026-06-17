Новосибирцев зовут на выставки пионов и цветочной живописи

Новосибирцев ждут насыщенные выходные в «Дачной академии» на улице Селезнёва, 46а, где откроются сразу две бесплатные выставки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 18 по 20 июня там развернется выставка «Пион-2026». Посетители увидят лучшие сорта пионов, выращенные местными садоводами, а также смогут приобрести рассаду у опытных цветоводов. В программе заявлено награждение победителей конкурса прошлого года и профессиональные консультации ведущих специалистов по садоводству и цветоводству.

Параллельно стартует выставка кемеровской художницы Татьяны Матвеевой «Предчувствие весны». До конца месяца гости увидят 30 картин, созданных в уникальной технике скульптурной живописи.

Выставка пионов будет работать с 10 до 19 часов. В эти же часы 18-20 июня можно будет посетить и художественную экспозицию, а с 22 по 30 июня она перейдёт на график с 10 до 18 часов, за исключением субботы и воскресенья. Вход на все мероприятия свободный.

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