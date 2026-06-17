Новые категории ветеранов СВО получат поддержку фонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий перечень ветеранов боевых действий, которым будет помогать Государственный фонд «Защитники Отечества». Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе фонда.

Нововведения напрямую коснутся и новосибирцев, участвовавших в специальной военной операции. В контур работы фонда включены две новые категории. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, но принявшие решение остаться в рядах Вооруженных сил РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения спецоперации, и получившие инвалидность. С такой инициативой ранее выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она подчеркнула особую важность заботы о тех, кто, несмотря на инвалидность, продолжает службу.

«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжёлые ранения и инвалидность, приняли решение продолжить служить в Вооруженных силах РФ – это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни. Благодарю главу государства за последовательную поддержку наших защитников и членов их семей», — отметила Анна Цивилева.

Согласно указу, при содействии фонда военнослужащие с инвалидностью смогут получать технические средства реабилитации, включая спортивные протезы, адаптивную одежду и автомобили с ручным управлением. Также предусмотрена адаптация жилых помещений под нужды ветеранов. Кроме того, фонд будет активно привлекать защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что региональный фонд «Защитники Отечества» (Новосибирская область) под руководством Владимира Шевелёва стал победителем ежегодной бизнес-премии «Звёздная лига» в номинации «Сердце Сибири».