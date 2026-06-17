Роботы вышли на поиски дефектов: в Новосибирске ускорили ремонт теплосетей

Специалисты Новосибирской теплосетевой компании показали мэру Новосибирска Максим Кудрявцев работу роботизированной лаборатории для проверки состояния трубопроводов.

Как рассказал генеральный директор «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев, использование современных диагностических комплексов позволило значительно увеличить объем обследований теплосетей. Если в 2023 году специалисты проверяли около 10 километров труб, то в 2024 и 2025 годах этот показатель вырос до 35 километров ежегодно.

Благодаря более точной диагностике энергетики смогли дополнительно отремонтировать четыре километра поврежденных труб сверх основной программы модернизации.

Сейчас в распоряжении компании находятся два диагностических робота. Один комплекс принадлежит НТСК, второй используют подрядные организации. До конца 2026 года компания планирует приобрести еще один собственный роботизированный комплекс.

Максим Кудрявцев отметил положительные результаты работы энергетиков. По его словам, за последние два года в городе не произошло ни одной аварии на теплосетях, устранение которой заняло бы более суток.

Глава города подчеркнул, что среднее время ликвидации повреждений сейчас составляет около восьми часов. Многие ремонтные работы, по его словам, жители даже не замечают благодаря оперативности специалистов.