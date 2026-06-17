С 16 июня в Новосибирске временно ограничили движение транспорта из-за ремонта сетей

В Новосибирске ввели временные ограничения движения на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

До 30 июня на четыре метра сужена проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе дома №32/1 на Гоголя. Аналогичные ограничения коснулись и улицы 1905 года. С 16 июня по 5 июля возле здания №76 – проезжую часть сузили на три метра. На этих участках идут ремонтные работы на теплотрассе.

Кроме того, до конца месяца из-за ремонта электрокабеля на полтора метра стала уже дорога на улице Дмитрия Донского в районе дома №4, корпус 1.

Автомобилистов просят руководствоваться знаками и строго соблюдать правила дорожного движения.