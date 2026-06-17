Спасатели МАСС остановили опасный заплыв новосибирца на матрасе в километре от берега

Необычный заплыв заметили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы на Новосибирском водохранилище 16 июня. Подробности рассказали в пресс-службе МАСС Новосибирска.

В районе Бердского шоссе, примерно в километре от берега, был замечен мужчина на надувном матрасе. Отдыхающий то и дело падал в воду, при этом было непонятно, намеренно он делал это или случайно. Мужчина догонял уносимый порывами ветра матрас и снова карабкался на него.

Спасатели не стали ждать трагической развязки и подошли к пловцу на катере. Они объяснили, насколько опасны такие развлечения вдали от суши, и попросили держаться ближе к берегу. К счастью, мужчина не стал спорить и доказывать свою правоту – он спокойно выслушал рекомендации и вместе со спасателями вернулся на безопасное расстояние.

В муниципальной службе отметили, что такой адекватный отклик встречается нечасто, и благодарят горожанина за проявленное понимание. Сотрудники МАСС продолжают ежедневное дежурство на водоемах региона.