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общество

Стали известны результаты ЕГЭ новосибирских школьников по русскому языку

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирской области стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Экзамен выпускники сдавали 4 июня. Итоги утвердила государственная экзаменационная комиссия региона.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, результаты уже доступны участникам. Ознакомиться с ними можно в личных кабинетах образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием.

Также баллы размещены на Федеральном портале ЕГЭ. Дополнительно работает региональный сервис, где можно посмотреть результаты государственной итоговой аттестации и электронные копии бланков ответов.

Выпускники, которые не согласны с результатами, смогут подать апелляцию 18 и 19 июня. Заявления принимает апелляционная комиссия Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии 110 и 8-800-1016-110.

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Игорь Кириченко
Журналист

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