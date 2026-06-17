Стали известны результаты ЕГЭ новосибирских школьников по русскому языку

В Новосибирской области стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Экзамен выпускники сдавали 4 июня. Итоги утвердила государственная экзаменационная комиссия региона.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, результаты уже доступны участникам. Ознакомиться с ними можно в личных кабинетах образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием.

Также баллы размещены на Федеральном портале ЕГЭ. Дополнительно работает региональный сервис, где можно посмотреть результаты государственной итоговой аттестации и электронные копии бланков ответов.

Выпускники, которые не согласны с результатами, смогут подать апелляцию 18 и 19 июня. Заявления принимает апелляционная комиссия Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии 110 и 8-800-1016-110.